Antalya’nın Serik ilçesinde yurt dışında yaşayan kadın, tatil için Boğazkent Mahallesi’nde bulunan yazlığına geldi. Bahçesindeki ağaçları sulamak için pompayı çalıştırmak isterken, yuva yapan arı kolonisiyle karşılaşan kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arıları kovanlara taşıyıp Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İlk anda korktuğunu anlatan Hediye Acar Grothe, bahçesine yuva yapan arıların ölmemesi için birkaç gün ağaçlarını sulamadığını söyledi. Grothe, "Arıları öldürmek istemedik. Birkaç gün bekledik giderler mi diye, gitmediler. Daha sonra zabıtadan yardım istedik" dedi. İhbarı değerlendiren gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arı kolonisini kovanlara yerleştirip güvenilir alana sevk ederek, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Hediye Acar Grothe, “Yurt dışında yaşıyoruz. Tatil amaçlı geldik. Geldiğimizde bahçede bu arıları gördük. Öldürmek istemedik. Birkaç gün bekledik giderler mi diye gitmediler. Ağaçlarımızı sulayamadık. Zabıtayı aradık ve tardım istedik. Arı kolonisini kurtarmış olduk, öldürmeden çıkarıyoruz arıları” şeklinde konuştu.