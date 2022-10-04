Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda modern ve yeni kapalı pazarları mahalleye kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Yazır Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Yazır Kapalı Pazarının resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda modern ve yeni kapalı pazarları mahalleye kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Yazır Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Yazır Kapalı Pazarının resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Selçuklu’ya değer katan yatırımlara imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak ilçemize değer katan ilçemizin yaşam kalitesini arttıran, konforunu arttıran tüm mahallelerimizde her yaştan insanımızın faydalanabileceği projeler üretmeye, hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Hocacihan ve Yazır Mahallelerimizde aile sağlığı merkezlerimizin açılışlarını gerçekleştirmiştik. Yine kısa süre önce Bosna Hersek Mahallemize kazandırdığımız sosyal tesisimizin açılışını yapmıştık. Bugün ise 67 binin üzerindeki nüfusu ile Selçuklumuzun en büyük mahallesi olan Yazır Mahallemizde kapalı pazar yerimizin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Bölgemizin böyle modern bir kapalı pazar alanına ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı kısa sürede çözüme kavuşturmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ancak müteahhit kaynaklı yaşanan sorunlardan dolayı bir müddet gecikme oldu. Ben tüm pazar esnafımıza ve mahalle halkımıza gösterdikleri sabır için teşekkür ediyorum. Geçmişte bu pazar yerimiz 6 bin metrekarelik alan üzerinde üstü açık olarak hemşehrilerimize hizmet veriyordu. Planladığımız proje ve yaptığımız çalışmalar sonrası 6 bin metrekareyi 8 bin 758 metrekareye yükselterek 200 araç kapasiteli otopark alanı bulunan modern bir kapalı pazar yerini bölgemize kazandırmış olduk. Pazar yerimizin belediyemize toplam maliyeti ise 20 milyon 426 bin Türk lirası oldu. Kapalı pazar yerimizde bundan sonra esnafımız inşallah rahat bir şekilde ürünlerini sergileyip satışlarını yapacaklar. Hemşehrilerimiz de huzur içerisinde yaz ve kış dönemlerinde dış hava şartlarından etkilenmeden alışverişlerini yapabilecekler. Yazır Kapalı Pazar Yerimizin başta esnafımız ve bölge halkımız olmak üzere Selçuklu’muza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm esnafımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Kıymetli misafirler, Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizdeki mevcut pazar yerlerinin standartlarını yükseltmeye, bu alanlarımızı daha konforlu, daha modern hale getirmeye ve ihtiyaç olan bölgelere de yeni pazar yerleri kazandırmaya devam ediyoruz. Şimdi bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Son dönemde Yazır Mahallemizle birlikte Bosna Hersek, Özalkent, Kosova ve Dumlupınar Mahallelerimize konfor seviyesi üst seviyede olan modern ve çok fonksiyonlu kapalı pazar yerleri kazandırarak bölgelerimizin bu alandaki ihtiyaçlarını gidermiştik. Yine Nalçacı, Uğurlu, Aydınlıkevler ve Beşyüzevler semt pazarlarımızın çevre düzenlemelerini gerçekleştirerek bu pazar alanlarımızın da çehresini ve kullanım şeklini daha düzenli hale getirmiş olduk. Şeker Semt Pazarımızı ise daha uygun bir yere Kılıçarslan Mahallemizde düzenlediğimiz alana taşıyarak burada hem mahallelilerin hem de bölgedeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Diğer taraftan Sancak Mahallemize kazandırdığımız kapalı pazar yerimizde de çalışmalarımızı tamamladık. Kısa bir süre sonra inşallah buranın da açılışını hep birlikte yapacağız” dedi.

“Kısa zaman içerisinde diğer alanlardaki yatırımlarımızın da açılışını yapacağız”

Selçuklu Belediyesi tarafından sürdürülen diğer çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Pekyatırmacı, “Pazar yeri projelerimizle birlikte farklı alanlarda yapımını tamamladığımız birçok projemiz bulunuyor birçok projemizin de hazırlık ve yapım süreçlerini ayrıca sürdürüyoruz. Bu projelerimizin de önemli olanlarını vaktinizi fazla almadan kısaca anlatmak istiyorum. Bosna Hersek Mahallemizde, yapımını tamamladığımız Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizin inşallah kısa bir süre içerisinde açılışını birlikte yapacağız. Yazır Mahallemize kazandırdığımız 32 derslikli okulumuzun Beyhekim Mahallemize kazandırdığımız Gelişim ve Teknoloji Akademimizin, Kılıçarslan Mahallemize kazandırdığımız Aile Sağlığı Merkezimizin resmi açılışlarını da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Konyamızın yeni cazibe merkezi olan Selçuklu Seyir Tepemizde ikinci etap çalışmalarımızın bir bölümünü tamamladık diğer çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp bu bölümü de vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Yine Bedir Mahallemize kazandırdığımız sağlık ve sosyal tesisimizin, Selahaddin Eyyubi Mahallemize kazandıracağımız emekli lokalimizin çalışmaları da şu an devam ediyor. Selçuklumuzu sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, spor ve şehirleşme alanlarında hak ettiği seviyeye ulaştırana kadar gönül belediyeciliği ilkesiyle ve hizmet aşkıyla durmak yok, yola devam diyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah. Açılışını gerçekleştireceğimiz Yazır, Kapalı Pazar Yerimizin tekrar tüm esnafımıza, hemşehrilerimize ve Selçuklumuza hayırlı olmasını diliyorum. Programımızı teşrif eden siz değerli misafirlerimize ve kıymetli protokolümüze şükranlarımı sunuyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Konya modeli belediyecilikte hizmet belediyeciliği var, eser belediyeciliği var”

Konya’da belediyeciliğin Konya modeli belediyecilik olarak bilindiğini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “İşte bugün burada Konya modeli belediyecinin bir örneğini görüyoruz. Selçuklu Belediye Başkanımızı tebrik ediyor, ekibini kutluyorum. Mahallemize, Selçuklu’da Yazır Mahallemize çok güzel, modern bir pazar alanı kazandırmış. Geçen hafta birçok tesisimizin açılışını yapmıştık. Şimdi bu hafta inşallah bugün burada Selçuklu Belediyemize ait bir tesisin açılışını yapıyoruz. Cuma günü Meram Belediyemize ve perşembe günü de bizim Gençlik Spor Merkezimizin temel atma törenleri var. Yine Meram bölgesinde, Meram Belediyemize ait bir tesisimizin temel atma töreni var. Konya modeli belediyecilikte hizmet belediyeciliği var, eser belediyeciliği var. Durmadan, yorulmadan gönlü güzel hemşerilerimize hizmet var. Bu vesileyle bizim dönemimizin sonuna kadar inşallah her gün, her hafta yeni bir açılış, yeni bir temel atmayla hep beraber olacağız inşallah. Bıkmadan, usanmadan güzel hemşerilerimize, Konyalılarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben burada açılışını yaptığımız bu tesisimizin başta mahallemize, Selçuklumuza ve Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen belediye başkanımız başta olmak üzere tüm ekibini kutluyorum, tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

“Odalarımızla birlikte hareket eden belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz”

Konya’nın bütünüyle birlikteliğini sağlamış bir şehir olduğuna vurgu yapan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, “Esnafına, sanatkarına ve hizmeti alan kesime fazlasıyla önem verilen bir şehir. Odalarımızla birlikte hareket eden belediye başkanlarımıza hassaten çok teşekkür ediyoruz. Böylesine anlamlı bir hizmettin açılışında bizler de burada bulunduk. Odalarımıza yapmış oldukları istişareler sonucu gelen hizmetlerin esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte müşterilerimize yani Konyalı hemşehrilerimize yansımış olması da bizler açısından çok önemli. Diğer taraftan bu hizmetleri yansıtan basın mensubu arkadaşlarımıza da özellikle de teşekkür ediyorum. Yaklaşık 220 civarında esnafımız burada bugün hizmet ediyor. İnşallah bütün pazar yerlerimiz Konya belediyeciliğiyle birlikte kapalı pazar alanı haline gelir. Şu an herhalde fazlasıyla da kapalı pazarımız var. Türkiye’de örnek teşkil eden kapalı pazarlar. Ben bugün itibariyle açılışını yaptığımız pazar yerimizin bereketli olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor, inşallah daha nice nice açılışlarda, belediyelerimizle birlikte vatandaşlarımıza hizmet ederken esnaf ve sanatkarımızın da fiziki ortamlarını daha rahat, güvenli ve sergileyebilecek ortamlar haline getireceğimizi düşünerek hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Yazır Mahallesine yakışan bir eser olmuş”

Konya’da belediyelerin güzel işlere imza atmaya devam ettiğini ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,“Belediyelerimiz eğitimden sağlığa dokunulmadık alan bırakmıyorlar. Geçmişte açık alanda hem esnaf olarak burada tezgahını açmış olan arkadaşlarımız için hem de alışverişe gelenlerin yazın sıcakta kışın yağmurdan, yaştan zorlandıkları dönemler geride kaldı artık. Ahmet Başkanımın şahsında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ben de teşekkür ediyorum. En büyük mahallemiz, nüfusa baktığımız zaman pek çok ilçeden daha fazla nüfusa sahip bir mahalle. Dolayısıyla her türlü sosyal donatısıyla en yaşanabilir mahalle olmak durumunda yeni mahallelerimiz. Adı çok eski. Ama yerleşimleriyle baktığımız zaman modern bir mahalle. Bu mahalleye yakışmış. Allah razı olsun başkanım. Emeklerinize sağlık. Burada ticaretini yürütecek değerli esnaf kardeşlerimize Rabb’imden bereketli kazançlar diliyorum. Alışverişini yapıp evine taze ve ihtiyacını karşılayacak o ürünlerle mutlu bir şekilde kardeşlerimizin de dönmesini niyaz ediyorum” dedi.

AK Parti’nin ve AK Partili belediyelerin hiçbir zaman yapamayacağı işin sözünü vermediğini ifade eden Angı, “Önümüzdeki 2023 seçimleri için de Cumhur İttifakı’nın ortaya koyduğu tavır net. Gerek Cumhurbaşkanımızın gerekse MHP lideri Devlet Bahçeli Bey’in ülkenin geleceği adına gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakma adına çabaları her geçen gün daha da berraklaşıyor. Çünkü dünyanın nereye savrulduğunu hep birlikte izliyoruz arkadaşlar. Cenab-ı Hak bu aziz milleti, bu mübarek vatanı her türlü tehdit ve tehlikeden korusun. Bizlerde yerelde gerek valimiz, kaymakamlarımız, gerek belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz odalarımız, muhtarlarımız bu şehirde yaşayan herkes, bu şehri büyütmek, ülkeyi güçlü kılmak adına o çabasını ortaya koyuyor. Onun için ben hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar kapalı pazar yerimiz hayırlı olsun. Bereketli kazançlar diliyorum. Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.

“Belediyelerimizin birçok alanda çok değerli çalışmalar yaptığını müşahede ettim”

Yazır Kapalı Pazarının açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, “Bu güzel eserin ilçemizin en büyük mahallesi olan Yazır Mahallesinde açılışından büyük mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Ben Selçuklu Kaymakamlığına bir ay önce atandım biliyorsunuz. Bu bir aylık kısa zaman süresi içinde eğitim, sağlık, spor alanlarında kamu hizmetleri anlamında belediyelerimizin çok değerli çalışmalar yaptığını büyük bir keyifle müşahede ettim. Hizmet standartları tabii Anadolu’nun kuzeyinde, güneyinde doğusunda batısında yaklaşık 35 yıl çalışan bir kamu görevlisi olarak burada karşılaştıklarımdan çok büyük duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu güzel tesisin esnaflarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sizleri, siz sayın konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. Belediye başkanımıza ve belediye yetkililerimize de bu güzel tesisi ilçemize kazandırdıkları için vatandaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yazır Kapalı Pazarının açılışı protokol üyeleri tarafından dua ve kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Heyet pazar alanını gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Pekyatırmacı pazar esnafından alışveriş de yaptı.

Açılış programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Pazarcılar Odası Başkanı Murat Petek Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.