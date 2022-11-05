Balıkesir’in Marmara ilçesinde yaz boyu Avşa ve Marmara adası ziyaretçi akınına uğramıştı. Şimdi ise adalarda sessizlik hakim.

Balıkesir’in Marmara ilçesinde yaz boyu Avşa ve Marmara adası ziyaretçi akınına uğramıştı. Şimdi ise adalarda sessizlik hakim.

Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası’na bayramda ziyaretçi akını yaşamıştı nüfus adalarda 20 kat artmış ziyaretçiler konaklama yapmakta zorluk çekmişti, şimdi ise adalarda son baharın gelmesiyle yerli halk dışında sokaklarda sessizlik hakim oldu. Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası son baharın güzellikleriyle kışında yerli ve yabancı turistleri bekliyor.