Kahramanmaraş’ta 64 yaşındaki Mehmet Acı, 38 yıldır yazın meyan şerbeti, kışın ise salep satarak geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş’ta 64 yaşındaki Mehmet Acı, 38 yıldır yazın meyan şerbeti, kışın ise salep satarak geçimini sağlıyor.

Asırlardır gelensek yöntemlerle elde edilen ve lezzetiyle damakta unutulmaz tat bırakan salep, soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalıklara iyi gelmesi sebebiyle havaların iyice soğuduğu son günlerde yoğun talep görüyor. 5 çocuk babası Mehmet Acı, hazırladığı salepleri kış mevsiminde şehrin işlek caddelerinde bardağını 10 liradan satarak, günlük kazancını elde ediyor. Yazın meyan şerbeti satan Acı, kışın ise soğuk havalarda tezgahını kurarak vatandaşların içini sattığı saleple ısıtıyor.

38 yıldır iki farklı mevsimde iki farklı ürünü kendine has nağmelerle vatandaşların beğenisine sunan Mehmet Acı, "Yazın meyan şerbeti, kışın salep satarak geçiniyoruz. Meyan şerbetini satarken, ‘Bu meyan içilir, buradan bal akıyor, yürek soğutuyor beyler ballı meyan. İçin de gidin yavrular’ diyoruz. Salep satarken ise, ‘bu salep içilir beyler, içenler sıcak salep var’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

Sabah erken saatte mesaiye başladığını, gece geç saatlere kadar çalıştığını belirten Acı, evde hazırlayıp sattığı salep ve meyan sayesinde 5 çocuğunu büyüttüğünü de sözlerine ekledi.

Vatandaşlar da yıllardır Mehmet Acı’yı tanıdıklarını ve salebini de beğenerek içtiklerini aktardı.