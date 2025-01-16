Tokat-Sivas sınırındaki Çamlıbel Geçidi’ndeki trafik sorunu tarih olacak. 2025 yılı yatırım programına alınan tünel haberi Tokatlıları sevince boğdu.

Tokat-Sivas sınırında yer alan ve yıllardır sürücüler için zorlu geçiş noktalarından biri olan Çamlıbel Geçidi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2025 yılı yatırım programına alındı. Bin 650 rakıma sahip bu geçit yazın sıcaklarla araçlara conta yaktırırken, kışın ise kar, tipi ve yoğun sis nedeniyle sürücülere zorluk yaşatıyordu. Geçit üzerinde yapılacak yeni tünel, bu sorunları ortadan kaldırarak yolculukları daha güvenli ve konforlu hale getirecek.

Tokat ve Sivas halkı, yıllardır tünel talep ettikleri Çamlıbel Geçidi’ndeki bu gelişmeyi büyük bir sevinçle karşıladı. Yıllarca zorlu hava ve yol şartları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan bölge halkı, artık daha rahat bir ulaşım imkânına sahip olmanın heyecanını yaşıyor. Yeni tünel, Tokat ile Sivas arasındaki seyahatleri hem daha kısa hem de daha güvenli hale getirecek, sürücüler zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacak. Çamlıbel Geçidi’ne yapılacak tünel, Tokat’ın güney ve güneydoğusundaki ulaşım ağını güçlendirecek ve özellikle Yıldızeli ilçesindeki Yüksek Hızlı Tren garajı ile bağlantıyı da kolaylaştıracak. Böylece Tokat halkı, trenle de daha hızlı ve konforlu bir ulaşım imkânına sahip olacak. Bu önemli ulaşım projesi, sadece iki şehir arasındaki yolculukları değil, bölge ekonomisini de canlandıracak.

“Tünel, Tokat’ı YHT’ye bağlayacak”

Çamlıbel Geçidi’yle ilgili 29 yıllık gazetecilik hayatı boyunca sayısız haber yaptığını söyleyen Tokat’ta yerel bir gazetede çalışan Fatih Kılıç, “Bu haber bizim için çok kıymetli bir gelişme. Mesleğe 1996 yılında başladım ve o zamandan bu yana bu haberi duyma hayaliyle çalışıyorduk. Bugün, 2025 yılı yatırım programına alınan bu tünel haberiyle şehrimize büyük bir katkı sağlanacağı için çok mutluyuz. Özellikle yazın aşırı sıcağın, kışın ise kar ve buzlardan dolayı geçişin neredeyse imkansız hale geldiği bu geçitte yapılacak tünel, hem Tokat’ın hem de Sivas’ın ulaşımını kolaylaştıracak. Tokat’ı Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ile de bağlayacak bu projeyle, bölge daha da gelişecek” ifadelerini kullandı.