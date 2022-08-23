Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde başlatılan "Yazımda Kardeşlik Var" projesi çerçevesinde Adana’da gençlere yönelik gençlik yaz kampı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde başlatılan "Yazımda Kardeşlik Var" projesi çerçevesinde Adana’da gençlere yönelik gençlik yaz kampı düzenlendi.

Adana İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce Gençlik Yaz Kampı’na Adana İl Müftülüğü ve Osmaniye İl Müftülüğünden 80 öğrenci katıldı. "Gençlik Kampı", TDV Adana Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda açılış programı ile başladı.

Programın açılışında konuşan Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı, kampın kardeşliği pekiştirmek üzere yapıldığını belirterek, “Bu kardeşliği peygamberin rehberliğinde tanıyacağız. O’nu örnek almalıyız. Kamp sürecinde öğrenciler arasında dostluklar gelişecek, onlar için unutamayacakları bir hatıra olacak. Gençlerin böyle bir ortamda olmaları Allah’ın bir lütfu. Kardeş olmak için inanmak yeterli. Birlik ve beraberliğimiz için inandığımız değerlere, vatanımıza, dinimize ve diyanetimize sahip çıkmamız gerekir” dedi.

Adana İl Müftü Yardımcısı Dr. Mekki Solmaz ve Şube Müdürü Mevlüt Baycu’nun da iştirak ettiği açılışta kampa katılan öğrencilere hediye olarak "Hz. Muhammed’in Hayatı" isimli kitap ile hatıra defteri dağıtıldı.