Kahramanmaraş’ta yazılışının 950. Yılında Dîvânu Lugâti’t-Türk" sempozyumu edebiyatseverlerle buluştu. KSÜ Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, alanında uzman isimler ve usta kalemler, Türk dilini farklı perspektiften ele aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen sempozyum Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Türk Dil Kurumu (TDK) işbirliğinde düzenlendi.

KSÜ Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumda alanında uzman isimler ve yazarlar, edebiyatseverlere seslendi.

Programda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, "Şehrimizde depreme rağmen büyük bir fedakarlık ve özveriyle eğitime devam eden her iki ünüversitemizin de Kahramanmaraş’ın hızlı bir şekilde toparlanmasına çok büyük katkısı olmuştur. Sadece sosyal hayatı değil kültürel hayatı canlandıran bu sempozyum ve benzeri toplantılar da şehirde bu sürece katkı sağlamaktadır. Bu programın, geçmişten günümüze şiirin, şairin ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş’ın UNESCO adaylığı çerçevesinde de stratejik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. UNESCO Şehirler Ağı’na “Edebiyat Kenti” olarak başvuran Kahramanmaraş adaylığı sürecinde önemli yollar kat etti. Bu sempozyumla şehirde edebiyat, sanat ve kültür alanında devam eden çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor” dedi.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen sempozyumun Türk dünyası için çok önemli olduğunu vurgulayan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "Kelimeler yaşadığı sürece kültür aktarılır, kültür yaşadığı sürece dil yaşar. Bu ikisi birbirine bağlıdır asla ayrı düşünülemez. Dillerin söz varlığıyla gelişmişlik düzeyleri arasında ilişki vardır. Yani dünyada dili gelişmiş kendisi geri kalmış bir medeniyet yoktur ve olamaz. Aynı şekilde söz varlığı eğitimine ve yaşına göre geri kalmış kendisi donanımlı nitelikli bir birey de olamaz. Bu bireyler için de geçerli. Yani insanı insan yapan en temel özelliklerden biridir. O dönemde baktığımızda Kaşgarlı, ’Kullanılmayan kelimeleri almadım’ der ama keşke alsaydı. 8 bin civarında madde başı var ama toplam şimdiki Türkçe söz varlığı 9 bin civarında o dönem için fevkalade” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde çeşitli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün yazılışının 950. yılı dolayısıyla düzenlenen bu sempozyum. Türk Dil Kurumu ve Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle bu güzel etkinliği şehrimizde düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizde düzenlenen bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel öncülüğünde çeşitli kültür sanat etkniliklerini hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" cümlelerini kaydetti.