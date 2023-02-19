Konya’da bir araya gelen yazılım mühendisliği okuyan üniversite öğrencileri, depremzede çocuklar için oyma sanatı ile tahtadan oyuncaklar üretiyor.

Konya’da bir araya gelen yazılım mühendisliği okuyan üniversite öğrencileri, depremzede çocuklar için oyma sanatı ile tahtadan oyuncaklar üretiyor.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin ardından tüm ülkede yardım seferberliği başladı. Vatandaşlar tarafından deprem bölgesine binlerce tırlık yardım ulaştırılarak depremzedelerin yaraları sarılmaya, depremin yıkıcı etkisi bir nebze de olsa hafifletmeye çalışılıyor. Selçuk Üniversitesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenciler de bir araya gelerek, depremzede çocuklar için oyma sanatı ile ahşaptan oyuncaklar üretiyor. İlk başta lazerle ahşaplara farklı hayvan şekilleri çiziliyor, daha sonra şekil çizilen ahşap daha küçük parçalara kıl testereyle kesiliyor. Kesilen ahşap da gönüllüler tarafından yontularak oyuncak ortaya çıkıyor. Bu üretilen oyuncaklar deprem bölgesindeki çocuklara verilmek üzere hediye paketlerine koyuluyor.

Çalışmaya katılan çocuklardan duygulandıran not

Bu çalışmaya bazı öğrencilerin kardeşi ve çocuğu da çeşitli hediyeler getirerek destek veriyor. Çalışmalara katılan çocuklar tarafından hediye paketlerine konulan bir notta ise, “Canım kardeşlerim sizi çok seviyorum. Oyuncaklarla çok mutlu olun” ifadeleri yer aldı. Bir başka notta da kendi okuma kitaplarını getiren Elif Nur Kaya (11), “Sizleri çok seviyorum. Allah yardımcınız olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Küçükken zevkle okuduğum okuma kitaplarını sizlere göndermek istedim. İnşallah siz de zevkle okursunuz. En sevdiğim kitapları sizle paylaşmak beni çok mutlu etti” diyerek duygularını dile getirdi.

Oyuncaklar Hatay’daki depremzede çocuklara dağıtılacak

Selçuk Üniversitesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Celalettin Özer (21), işlerinin zaten genellikle çocuklar üzerine olduğunu belirterek, “Biz bunu deprem vasıtasıyla çocuklar için nasıl bir şeyler yapabiliriz diye ekibimizle birlikte düşündük. Bunun neticesinde çocuklar için projeler yapmaya başladık ve özellikle deprem bölgesindeki çocuklar için kendi ürettiğimiz oyuncakların yanında hayırsever arkadaşların gönderdiği oyuncaklar da var. El emeği, göz nuru herkesin kendi bütçesinden verebileceği oyuncakları kabul ettik. Hepsini paketledik. Umarım inşallah ilerleyen günlerde Hatay’a gidip bunları bizzat birlikte hem eğlence şeklinde hem de bir panayır gibi yapıp orada çocuklara dağıtmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Hatay için hazırlık içerisine girdik"

Etkinliğin nasıl akıllarına geldiğini anlatan Celalettin Özer, “Burada kendi tasarladığımız ürünleri kestik, paketledik. Hediye paketlerine koyduk. Bu şekilde Hatay için bir hazırlık içerisine girdik. Özellikle büyük çocuklar için oyuncaklar temin ettiğimiz halde baktık ki küçük çocuklar için aslında bir oyuncak temin edemedik. Özellikle organik ahşap ürünlerinin bu piyasada çok olduğunu ve daha tavsiye edilir olduğunu gördük. Bu sayede aslında biz neden üretmeyelim diye ofisimizde bir beyin fırtınası yaptık. Bu sayede direk ahşaptan küçük dinozor setleri planladık. Tasarımlarını yaptık daha sonra ise lazerde markaladık. Bunları kıl testleri yardımıyla kesip küçük hediye paketler şeklinde, bir dinozor seti ortaya koymak istedik. Onların belki yaralarını unutturabilmek için bir oyuncak olmasını istedik. Eğlenebilecekleri, arkadaşlarıyla oynayabilecek hem organik hem de çocuğa yararlı olabileceğini düşündüğümüz bir set ortaya çıkardık. Hızlı bir şekilde üretim yapmaya başladık deprem bölgesindeki çocuklar için” dedi.

Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak yapmak için babası ile atölyeye gelen Ahmet Gözeller (8), boş zamanlarında atölyeye geldiğini ve deprem bölgesindeki arkadaşlarına oyuncak yaptığını ifade etti.