Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, İş-Kur ve Teknopark tarafından geliştirilen, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı dahilinde gerçekleştirilen Yazılım ile Geleceğe Atılım Projesi’nin tanıtımı yapıldı.

DTSO’da yapılan tanıtımda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, “Ortağı olduğumuz Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile bu zamana kadar birçok projede birlikte büyük işler başardık. İlimize, bölgemize birçok kazanımlar sağladık, farkındalık oluşturduk. Bugün tanıtımını yaptığımız yazılım ile gelecek projemizde de Düzce Üniversitemiz ve İş-Kur ile proje ortağıyız. Düzce Üniversitesi ile birçok alanda olduğu gibi projeler konusunda da ortak adımlar atıyoruz. Şu ana kadar olan projelerimiz ile Düzce’ye MARKA’dan 25 Milyon TL’nin üzerinde bir kaynak sağlamış olduk. DTSO olarak ilimize değer üretmeye, katma değer sağlamaya, üreticilerimizi, insan kaynaklarımızı ve girişimcilerimizi bilinçlendirmeye ve geliştirmeye var gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DTSO Proje Koordinatörü Engin Çavuş ve Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara Yazılım ile Geleceğe Atılım Projesinin genel ve teknik sunumlarını gerçekleştirdiler.

Fındık üreticilerinin mikro işletmelere dönüşümü projesi imzalandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekleriyle hazırlamış olduğu bir diğer proje olan Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü Projesinin imzaları atıldı. DTSO Başkan Yardımcısı Cemal Aksan ile MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Yazılım ile Geleceğe Atılım Projesi’nin tanıtım toplantısının sonunda projenin başlatılmasına dair protokole imza attılar. Projenin detaylarının önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan etkinlikle açıklanacağı ifade edildi.