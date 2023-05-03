Bilsoft Yazılım, Yazılım Destek Müdürü Gökhan Bal, uzaktan erişim programlarının teknik destek hizmetinin anında verilmesindeki etkinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bal, firmaların kullandığı muhasebe programlarında yaşanan herhangi bir sıkıntıda hızlı müdahale edilmezse büyük sorunlara neden olabileceğini belirtti. Hızlı müdahale olmazsa firmaların iş süreçlerinin aksayacağına hatta veri kaybına bile neden olabileceğini vurguladı.

Gökhan Bal "Muhasebe programlarında yaşanan teknik problemler, firmaların mali işlemlerinin durmasına, programda girilmiş verilerin kaybedilmesine neden olabilir. Bu da işletmelerin iş süreçlerinin aksamasına ve saklanması zorunlu olan verilerin kaybedilmesine sebep olabilir. Alanında uzman teknik destek ekibi personellerimizin kullandığı uzaktan erişim programları, kullanıcıların sorunlarına hızlı bir şekilde müdahale edebilmemizi ve problem büyümeden çözüm getirmemize olanak sağlıyor" ifadelerinde bulundu.

Yazılım Destek Müdürü Bal, VIP teknik destek hizmeti ile kullanıcılara alanında uzman destek personeli atandığını ve bu programlar sayesinde kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan sorunlarına çözüm getirildiğini belirtti. Tek telefonla doğrudan teknik destek personeline bağlanabileceklerinin de altını çizen Bal, hafta sonları ve resmi tatiller dahil olmak üzere ihtiyaç olan her an kullanıcılarına destek olduklarını belirtti.

Gökhan Bal, Bilsoft ön muhasebe programının KOBİ’lerin en çok tercih ettiği programlardan biri olmasında, teknik destek hizmetinin hızlı ve etkili olmasının katkısının büyük olduğunu ve ekibinin kullandığı uzaktan erişim programlarının verilen hizmetin kalitesini yükselttiğinin altını çizerek konuşmasını sonlandırdı.