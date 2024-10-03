Karabük İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısının ikinci oturumunda Yazıköy köyü imar planı itirazları değerlendirildi.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında devam eden Ekim ayı İl Genel Meclis toplantılarının ikinci oturumunda Safranbolu İlçesi’ne bağlı Yazıköy köyü imar planı itiraz dilekçeleri görüşüldü.

Başkan Sözen, ekim ayı meclis toplantısında Yazıköy Köyü imar planı ile ilgili 165 adet itiraz dilekçesinin İl Genel Meclisi komisyonları tarafından incelendiğini belirterek, “Komisyonlarımız ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz Yazıköy imar planına yapılan itiraz dilekçelerini tek tek incelerek meclisimize raporlarını sundular. Komisyonlarımız çok ayrıntılı bir rapor hazırladılar. Netice itibariyle oy çokluğu ile hazırlanan rapor meclisimizden geçti. Sonuç itibariyle 165 itirazdan 80’i daha olumlu sonuçlandı” dedi.

Konuşmasının sonunda yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Sözen, alınan kararların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.