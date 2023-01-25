Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kursa katılan kadınlar, el emeği ürünlerini sergiledi.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kursa katılan kadınlar, el emeği ürünlerini sergiledi.

Yazıhan Kaymakam Kutsal Baytak, beraberinde kurum amirleri ile birlikte, ilçenin Durucasu ve Kömüşhan kırsal mahallelerinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el işi trikotaj kursuna katılan kursiyerlerin düzenlediği sergiyi ziyaret etti.

Kursiyerler ile bir süre sohbet eden Kaymakam Baytak, kursiyerlerce hazırlanan el emeği göz nuru çalışmaları yakından inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.