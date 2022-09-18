Yazıhan ilçesinde yaban domuzlarının tarım alanlarına zarar vermesi nedeniyle çiftçilerin sorunu yetkililere iletmesiyle İlçe Av Komisyonu’nun toplantı yaptığı öğrenildi.

Kaymakamlıkta, Kaymakam Kutsal Baytak başkanlığında düzenlenen İlçe Av Komisyonu toplantısına, Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Mihriban İncibaşçay, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ünal Güne, İlçe Emniyet Amiri Sabri Sular, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zafer Tanrıverdi, Doğa Koruma Milli Parklar Şefi Ender Yıldırır, Orman İşletme Şefi Erol Ay ve Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç katıldı. Yapılan toplantıda ilçe sınırları içerisinde bulunan sahalarda Yaban Domuzu türü ile mücadele konuları görüşülerek yaban domuzu istilasının önlenmesi yönünde kararlar alındı.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde yaban domuzlarının tarım alanlarına zarar vermesi nedeniyle İlçe Av Komisyonu toplantı yaptı.

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