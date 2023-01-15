Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün gözetimi altında gerçekleştirilen yaban domuzlarıyla etkin mücadeleyi yerinde inceleyen Kaymakam Baytak, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Kaymakam Kutsal Baytak, beraberinde ilgili daire amirlerinin katılımı ile tarım arazilerine zarar veren yaban domuzu ile mücadele etmek amacıyla çalışma yapan görevlileri denetledi.

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