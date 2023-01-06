Malatya’nın Yazıhan ilçesi önemli spor tesislerine kavuşuyor. İlçede yapımı tamamlanan Atlı Cirit Sahası ile yapımı devam eden 250 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu ve iki katlı olarak yapımı devam Gençlik Merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Malatya’nın Yazıhan ilçesi önemli spor tesislerine kavuşuyor. İlçede yapımı tamamlanan Atlı Cirit Sahası ile yapımı devam eden 250 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu ve iki katlı olarak yapımı devam Gençlik Merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, diğer ilgili ve yetkililerle birlikte, Yazıhan ilçesinde yapımı tamamlanan Atlı Cirit Sahası ile yapımı devam eden 250 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu ve iki katlı olarak yapımı devam Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrasında açıklama yapan Kayhan, Yazıhan ilçesinin bir spor ilçesi olması yolunda ilerlediğini belirterek, “Bugün Yazıhan ilçemizde, Atlı Cirit sahamızın ve hemen yanı başında yapımı devam eden kapalı spor salonumuz ve gençlik merkezimizin bir arada bulunduğu büyük bir yatırım olan spor kompleksindeyiz. Yazıhan ilçemizin hem tarımsal hem kendi kültürü ile renkli folklorik yapısı ile birlikte şimdi de bir spor ilçesi olma yolunda hızla ilerliyor. Bu anlamda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından finanse edilen, daha önce yapımı tamamlanan Atlı Cirit sahamız ile inşası devam eden Gençlik Merkezimizin ve Kapalı Spor Salonumuzun yapımının hızla ilerlemesi bizleri çok mutlu etmiştir. İnşallah yakın bir zamanda bu tesislerimiz bir an önce biter ve Yazıhan ilçemizdeki gençlerimize, vatandaşlarımıza ve bu bölgeye hitap eder” dedi.

Öztürk ise “Burası 50 dönümlük bir alan. İlçemize Kapalı Spor salonu yoktu. Bu 50 dönümlük alana 250 seyirci kapasiteli ve sportif faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimiz bir spor salonu yapıyoruz. Ayrıca iki kattan oluşan Gençlik Merkezimizin yapımı devam ediyor. Bölgemizdeki gençlere gerekli bütün kültürel, sosyal aktivitelerin ve bilimsel aktivitelerin uygulanacağı bir Gençlik Merkezi kuruyoruz” ifadelerini kullandı.