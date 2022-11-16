Malatya’nın Yazıhan ilçesinin yöresel motifli halı ve kilim sanatı daha da yaygınlaştırılıp, halı ve kilimlerin üretimi arttırılacak.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinin yöresel motifli halı ve kilim sanatı daha da yaygınlaştırılıp, halı ve kilimlerin üretimi arttırılacak.

Yazıhan Kaymakamı Kutsal Baytak, İlçe Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Kursiyerlerin yapmış olduğu çalışmalar hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Tanyeli’den bilgi alan Kaymakam Baytak, yapılan çalışmaları yakından inceleyerek kursiyerlere başarılar diledi. İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan halı ve kilim kursunu da ziyaret eden Kaymakam Baytak, Yazıhan ilçesinin yöresel motifli halı ve kilim sanatının daha da yaygınlaştırılıp, üretilen halı ve kilimlerin daha değer kazanması için destek vereceğini belirtti. Kadınların ilmek attığı halı ve kilim tezgahında kendisi de halı ve kilimlere ilmek atan Baytak, el sanatlarına her zaman destek olacağını vurguladı.