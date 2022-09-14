BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının helikopterin düşmesi sonucu vefat ettiği olayla ilgili Emre Kara isimli gazeteciye açılan “Delil Karartma ve Yalan Beyan” davasında delil yetersizliğinden dolayı beraatına karar verildi.

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının helikopterin düşmesi sonucu vefat ettiği olayla ilgili Emre Kara isimli gazeteciye açılan “Delil Karartma ve Yalan Beyan” davasında delil yetersizliğinden dolayı beraatına karar verildi.

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş’in Kahramanmaraş’ta bindikleri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın aydınlatılması için açılan davada sona gelindi. 2019 yılında BTK tarafından açıklanan HTS kayıtlarında, helikopterin düştüğü tarihte Sivas’ta gazetecilik yapan E.K’nın cep telefonu ile helikopterin düştüğü gün İHA muhabiri İsmail Güneş’e ait telefonla 16 kez 14,5 dakikalık görüşme yaptığı ileri sürülmüştü. HTS kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Yazıcıoğlu ailesinin E.K. hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “delilleri karartma ve yalan beyanda bulunma” suçlaması ile açılan davaya devam edildi.

Bugün görülen duruşmaya taraf avukatları, merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve partililer katıldı. Sanık Emre Kara ise duruşmaya katılmadı. Emre Kara’nın HTS kayıtlarına göre 26 Mart 2009 tarihinde saat 09.08 ve 09.37 saatleri ile 27 Mart 2009 günü saat 17.52’da İsmail Güneş ile görüştüğü ileri sürüldüğü duruşmada ilgili GSM firmalarından sadece geçmiş 2 yıl detaylarına ulaşılabildiği için mahkeme tarafından delil yetersizliğinden dolayı Emre Kara’nın beraatına karar verdi.