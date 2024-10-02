Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, liseli öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda liseli öğrencilerin temsilcilerini ağırlayan İl Müdürü Yazıcı, gençlerin projelerini dinledi. Aynı zamanda toplantıda, gençlerin spora yönlendirilmesine ilişkin yapılabilecek çalışmalar ve sosyal aktivitelerde konuşuldu.

İsa Yazıcı, "Gençler bizim enerjimiz, gençler bizim motivasyonumuz, geleceğimiz kısacası her şeyimiz. Düzce Gençlik Merkezi olarak lise temsilcisi kardeşlerimizle etkinlik ve proje odaklı toplantı yaptık. Var gücümüzle gençlerimizle ile beraber güzel işler yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.