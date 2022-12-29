DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. öğretim üyesi Senem Çolak Yazıcı, öz geçmiş hazırlamada ve mülakatta dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. öğretim üyesi Senem Çolak Yazıcı, öz geçmiş hazırlamada ve mülakatta dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte Yazıcı, öz geçmiş hazırlarken doğru bilgilere yer verilmesi ve gerekli anahtar kelimelerin kullanılması tavsiyesinde bulundu. İnsan Kaynakları uzmanının bir öz geçmişe bakma süresinin ortalama 6 saniye sürdüğünü ifade eden Yazıcı, istenen anahtar kelimelerin kullanılmaması durumunda öz geçmişin insan kaynakları uzmanının önüne dahi gelmeyeceğini dile getirdi.

Bir işe başvurabilmek için diplomanın olması gerektiğini, ancak diplomanın tek başına artık bir şey ifade etmediğini vurgulayan Senem Çolak Yazıcı kişilerin yetkinliklerini ve becerilerini artırması tavsiyesinde bulundu.

İş mülakatlarında dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Yazıcı, iş mülakatına gitmeden önce başvurulan bölüm ve firma hakkında bilgi toplanması gerektiğinin altını çizdi. İş yerinin iyi tanınması tavsiyesinde bulunan Yazıcı, giyim kuşamın da o iş yerinin istek ve talepleri doğrultusunda olacağının bilinmesi gerektiğini söyledi. Firma sahiplerinin başvuru yapan kişinin; “Bu işi başarabilecek mi ve çalışanlarla uyum sağlayabilecek mi?” sorularına dikkat ettiğini ifade eden Yazıcı, mülakata girecek adayların bu soruların yanı sıra sorulabilecek diğer soruları da göz önünde bulundurarak, hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

İş arama süreçlerinde sosyal medyanın da öneminin arttığını dile getiren Merkez Müdürü Çolak Yazıcı, sosyal medya kullanımında da düzenli ve dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizdi.