Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun Mitos Boyut Yayınları iş birliğiyle düzenlediği "Oyun Yazma Programı"na yapılan başvurular arasında en iyi 4 oyun taslağı ödüle değer görüldü.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun Mitos Boyut Yayınları iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Oyun Yazma Programı"na büyük ilgi gördü. Programa, Türkiye’nin dört bir yanından toplam 61 oyun taslağı ile başvuru yapıldı. Dr. Banu Çakmak Duman, NKT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban, Seçkin Selvi, Doç. Dr. Süreyya Karacabey ve Doç. Dr. Senem Cevher’den oluşan Seçici Kurul, dosyaları titizlikle inceledi. Gelen başvuruları, metnin geliştirilebilme nitelikleri, konunun özgünlüğü ve üretici kurgusunu dikkate alarak değerlendiren seçici kurul, bu başvurular arasından dört dosyayı program seçkisine almaya değer buldu. 61 başvuru arasından Asya Yiğit, İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin, Müge Oskay Sümer ve Nagihan Gürkan Arslanoğlu’nun çalışmaları ödüle değer görüldü.

“Nilüfer Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenmesi planlanıyor”

Çalışmaları ödüle değer görülen yazarlar, yazma süreci için alacakları destek ödemesinin yanı sıra, Doç. Dr. Süreyya Karacabey ile yaklaşık 6 ay sürecek bir oyun yazma atölye çalışmasına da katılacak. Atölye sürecinden sonra son halini alacak oyunlar Mitos Boyut Yayınları tarafından hazırlanacak kitapta toplanacak.

Basılacak kitapta yer alan oyunlardan birinin sezonda Nilüfer Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenmesi planlanıyor. Oyun Yazma Programı’nda ilk 4 arasına girenlerin programa katılım ve ödül süreci, Dünya Tiyatro Günü’nde yapılacak etkinlikle tamamlanacak.