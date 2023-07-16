Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeleri prof.Dr.Lütfi Üredi ve Dr. Pelin Üredi'nin “Disipinlerarası Bağlamda Problem Çözme Öğretimi” kitabı Gazi Kitabevi tarafından yayımlandı.

Kitap hakkında açıklamada bulunan Prof.Dr. Lütfi Üredi , '' Kitabımız; bilginin sadece öğrenilmesinin yeterli olmayıp, edinilen bilginin kullanılarak yaşam becerisi haline gelmesini ve bireyin düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen günümüz eğitim anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Önemli bir düşünme ve yaşam becerisi olan “problem çözme” tek bir disipline bağlı kalmayıp multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmıştır.

Kitabımızın ilgilenen tüm eğitimcilere ve araştırmacılara yol gösterici olmasını dileriz '' dedi.