Başiskele’de vatandaşların kitaplara ilgisini arttırmak, okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla yazarlar, okuyucular ile buluşturuluyor.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü “Okuma Kültürünü Geliştirme Projesi” olan Oku-Yorum etkinliği devam ediyor. Oku-Yorum Projesi kapsamında kentteki 18-35 yaş aralığındaki vatandaşların kitaplara olan ilgilerini arttırmak, okuma alışkanlığı kazanmalarını ve ilçedeki kütüphaneleri keşfetmelerini sağlamak adına her ay farklı kitap ve yazar ile etkinlik gerçekleşiyor. Son olarak Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ve kitapseverlerle bir araya geldi. Bu ay Aliya İzetbegoviç’in başyapıtı sayılan Doğu Batı Arasındaki İslam adlı kitabını okuyan Oku-Yorum Projesi grubu üyeleri, Aliya İzzetbegoviç ile ilgili bir kitap da yazan Mahmut Hakkı Akın ile birlikte kitap tahlili yaptı. Müslüman düşünür ve devlet adamı Aliya İzetbegoviç’in hayatı, çağımıza iz bırakan düşünceleri ve fikirlerinin konuşulduğu etkinlikte; Aliya’nın felsefe, sanat ve sosyoloji gibi disiplinlerin kültürel öğelerle etkileşimlerini temel alan bir düşünce sistematiği inşa ederek yazdığı kitap yorumlandı. Okuyucuların sorularını da cevaplandıran Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, daha sonra kitaplarını imzaladı.