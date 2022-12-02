Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın himayelerinde başlatılan Akademi Van Projesi bünyesinde Yazar Aktivist Yıldız Ramazanoğlu gençlerle buluşacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın himayelerinde başlatılan Akademi Van Projesi bünyesinde Yazar Aktivist Yıldız Ramazanoğlu gençlerle buluşacak.

Çocuk ve gençlerin sanatsal, kültürel ve sportif yönlerinin gelişimi için birçok yeni projeyi hayata geçiren büyükşehir belediyesi; ünlü ressam, şair, yazar ve sanatçıları gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın himayelerinde başlatılan Akademi Van Projesi bünyesinde Yazar Aktivist Yıldız Ramazanoğlu 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 13.30’da Van İpekyolu Gençlik Merkezinde, yine aynı gün 15.30’da YYÜ Genç Ofiste gençlerle bir araya gelecek. Söyleşi şeklinde yapılacak olan programda Ramazanoğlu gençlere tecrübe ve bilgilerini aktaracak.

Yapılacak olan söyleşiye herkesin davetli olduğu belirtildi.