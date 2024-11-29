Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu öğrencileri "Koca Seyit "kitabının yazarı Vicdan Efe ile buluştu.

İzmir Sarıgöllüler Derneği’nin organize ettiği "Koca Seyit" isimli kitabının söyleşi ve imza günü etkinliği için Yazar Vicdan Efe, Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlik, öğrencilere derinlemesine bir edebiyat deneyimi sunarken, aynı zamanda yerel kültürün ve tarihî kişiliklerin tanıtılmasına da katkı sağladı.

Öğrenciler, yazarla gerçekleştirdikleri sohbetin ardından Koca Seyit kitabının yazarı olan Vicdan Efe’ye kitabı imzalatma fırsatı buldu.

Yazar Vicdan Efe, "Etkinlik, kitap okuma alışkanlıklarını geliştiren gençlerin tarihî ve kültürel mirasa olan ilgisini artıran keyifli bir buluşma oldu." dedi.