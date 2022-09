Çeşme Sanat Grubu, 2019 yılında aramızdan ayrılan yazar ve usta fotoğraf sanatçısı Cavit Kürnek anısına karma sergi açtı.

Çeşme’de sanatın yaygınlaşması için yaşamı boyunca çalışan, çok sayıda kişiye sanatı sevdiren, yaptığı eleştirilerle sanatın her dalında çok sayıda insanın sanatçı kimliğine kavuşmasına katkı sağlayan, Çeşme Sanat Grubu’nu kurarak Çeşmeli sanatçıları bir araya getiren yazar ve usta fotoğraf sanatçısı Cavit Kürnek anısına bir karma sergi açıldı.

Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde açılan ve 14 Eylül tarihine kadar açık kalacak olan karma sergide, usta sanatçı Cavir Kürnek’in fotoğrafları ve Çeşme Sanat Grubu’ndan İkbal Balcı, Mukbile görgün, Nasip Erman, Semra Dinçalp, Serpil Atagöz ve Turgut Özdemir’in resimleri, Murteza Albayrak’ın karikatürleri, Nihat Atagöz’ün mozaik ve heykelleri, fotoğraf sanatçısı Zeliha Begöz’ün de fotoğrafları yer alıyor.

Çeşme Sanat Grubu adına bir konuşma yapan fotoğraf sanatçısı Zeliha Begöz yaptığı konuşmada, "Sevgili sanat dostlarımız, burada bulunmanız bizleri çok mutlu etti. Yaklaşık 1980 yılından bu yana, kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Bizlerin elinden tutup, bizleri bir araya getiren, bize çok şey öğreten, bize her anlamda yol gösteren sevgili Cavit Kürnek’in anısına bu sergiyi düzenledik. Sergimizde her kategoriden sanat eseri var. Her sanatçı, kendi ürettikleri eserleri sizlerin beğenisine sunuyor" dedi.