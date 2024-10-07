Gazeteci Yazar Uzay Karslı yazmış olduğu ve piyasaya çıkan kitabının tanıtımı için imza ve söyleşi programı düzenledi.

Gazeteci Yazar Uzay Karslı yazmış olduğu ve piyasaya çıkan kitabının tanıtımı için imza ve söyleşi programı düzenledi. Zonguldak’ın Devrek ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan ve daha sonra emekli olan Uzay Karslı yazmış olduğu ve piyasaya çıkan "Köyde Kitap Yetişir mi?" İsimli kitabının tanıtımı için imza ve söyleşi programında okurları ile bir araya geldi.

Devrek Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda okurları ile bir araya gelen Karslı hem davetlilere kitabının içeriği hakkında söyleşi gerçekleştirdi hem de “Köyde Kitap Yetişirmi” isimli kitabını okurları için imzaladı.