Türkiye Gazetesi köşe ve kitap yazarı Salih Uyan, Aydın’da ortaokul öğrencileri ile buluştu.

Türkiye Gazetesi köşe ve kitap yazarı Salih Uyan, Aydın’da ortaokul öğrencileri ile buluştu.

Efeler ilçesindeki Doktor Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu’nda öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen ’okur-yazar buluşması’ etkinlikleri aralıksız olarak sürüyor. Etkinliğin son konuğu öğrencilerin ilgiyle ve severek okudukları; Nasıl Fenomen Oldum?, Gülmek Var Dönmek Yok, Anca Beraber Kanka Beraber gibi birçok çocuk kitabının yazarı ve Türkiye Gazetesi köşe yazarı Salih Uyan oldu.

Uyan, öğrencilere yazarlığa başlama hikayesini anlatarak, "Hayatta birçok şeyden sıkılıyorum ama yazmayı çok seviyorum. Yazma işini istesem de bırakamıyorum her gün mutlaka yazıyorum ve bana çok iyi geliyor. Eğer bir şeylere hevesiniz varsa ilkleri kaçırmayın. Sizin de mutlaka bir ilkiniz vardır ve onu mutlaka yapın geciktirmeyin. İlk adımı atmak çok önemli, sonra zaten gerisi de geliyor. Ben kitaplarımı yazarken çok dikkat ediyorum ve öğrencileri iyiye güzele yönlendirmeye çalışıyorum" dedi.

Söyleşi sonrası yazar Uyan, minik okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla sohbet ederken aynı günün akşamında da öğrenci velileri ile bir kafede bir araya geldi.