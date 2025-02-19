Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından düzenlediği kültür sanat programları kapsamında Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Uğur Batı, Samsunlularla buluştu.

SBB, kentin kültürel, sanatsal ve sosyal yaşamını desteklemeyi sürdürüyor. Vatandaşlara tiyatrodan konsere, seminerden söyleşiye birçok seçenek sunan Belediye, bu etkinlikleri ücretsiz olarak Samsunlularla buluşturuyor. Düzenlenen programlarla 7’den 70’e herkesin uğrak noktası olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bu kez de Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Uğur Batı’yı ağırladı.

Gençlik Buluşması başlığı ile düzenlenen "Güzel Bir Gelecek" adlı söyleşiye özellikle gençlerin ve ailelerin ilgisi yoğun oldu. Prof. Dr. Uğur Batı kendisini dinlemeye gelenlere geniş bir perspektifte önemli bilgiler sundu. Gençlerin gelecek kaygısı, sınav stresine de değinen Batı, tavsiyelerini de kendi hayatından örneklerle verdi. Gerçekleşen programda Uğur Batı bir yandan da gençlere hayallerin peşinden nasıl koşulması gerektiğini ve her bir gencin içindeki potansiyeli keşfetme yolculuğunu anlattı.