Hakkari’de “İdeal Din Gönüllüsünün Vizyonu ve Motivasyonu” konulu konferans düzenlendi.

Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, “Hakkari’de İrfan ve Medeniyet Buluşmaları” çerçevesinde “İdeal Din Gönüllüsünün Vizyonu ve Motivasyonu” konulu konferans verdi. Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Burada konuşan Yazar Mustafa Turan, her mesleğe yönelik konferans ve etkinlikler düzenlediğini, ancak en fazla hazzı Allah’ın dinine hizmet eden din görevlilerine yönelik programlardan aldığını söyledi. Turan, "Her kurumun kendine özgü ordusu vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı ordusu da gönüllere hitap eden din gönüllüleridir. Her din gönüllüsü Hazreti Peygamber (s.a.v) mesleğini icra eden bir öğretmendir. Eğitimde, ilim ve ilimle beslenen irfanı birlikte ele alır. Her işte olduğu gibi çocukları eğitirken de Hazreti Muhammed (s.a.v)’i örnek alır. Gönül gözü sürekli açık olur. Harama bakmaz, tevazu ile yürür, edep ve hayadan ödün vermez. Gönüllerin fethinin toprak fethinden daha faydalı olduğunu, insanların gönlüne girmeden kafalarına girmenin mülkün olmadığını bilir” dedi.

Konuşmanın devamında Diyanet İşleri Başkanlığının 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının çok önemli bir proje olduğunu söyleyen Turan, “Buradan yetişen çocuklar; Yüce Allah’ı, hidayet kaynağımız Kur’an-ı Kerim’i ve sevgili Peygamberimizi tanır. Kötülükten uzak durur, kendisi ve toplum için faydalı tutum ve davranışlarda bulunur. Bunun için din gönüllüsü, yeni nesilleri Allah ve Peygamber yolunda yetiştirmenin derdinde olur. Sürekli okuyacak, ilim ve irfanla dolacak, Peygamber makamı minberin hakkını verecek. Bilindiği üzere Hazreti Muhammed (a.s.) Yesrib’e hicret etti. Orayı Medine’ye çeviren kendisidir. Din gönüllüsü de içinde yaşadığı şehri Medine, orada yaşayanları da Kur’an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber sünneti çerçevesinde medenileştirir. Din gönüllüsü, geniş bir genel kültüre, zengin alan bilgisine, engin mesleki formasyona, büyük hoşgörüye, yeterli sabra, sürekli yenilenme idealine, kitap okuma alışkanlığına, güzel bir hitabete, dinamik ve enerjik bir yapıya ve kaliteli sorumluluk bilincine sahip olan kişidir" şeklinde konuştu.

Program, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Yiğit’in teşekkür konuşması ve Yazar Mustafa Turan’a kitap takdiminden sonra sona erdi.

Programa İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Yiğit, müftülük büro çalışanları ile cami ve Kur’an kursu görevlileri katıldı.