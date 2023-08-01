KÜSAD üyesi Yazar Serkan Yıldız, Haziran ayında çıkan “Karanlıkta Zafer-1” isimli kitabının imza gününde kitapsever ve okurlarıyla bir araya geldi.

Kitapseverlerin yoğun katılım gösterdiği Kütahya Kültür Sanat Derneği, Germiyan Beylik Sanat Yerleşkesi Konağındaki imza günü programı KÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Binnur Pektaş tarafından Serkan yıldız’ın biyografisinin okunmasıyla başladı.

Daha sonra söz alan Yazar Serkan Yıldız, “Kitap okumanın bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ben, tek bir kitap değil birçok kitap okumanın yararlı olacağını iddia ediyorum. Yıllarca sadece belli alanlarda okudum, araştırdım. Kısıtlıydı bu yüzden düşünse gelişimim. Tarih, sosyoloji, politika, felsefe, dinler tarihi ve antropoloji ile sınırlı kaldım. Ta ki bir gün romanların ve roman yazarlarının dünyasına girene kadar ve bir romanın bir insan hayatında oluşturacağı yenilikleri, değiştirebileceği deviimleri fark ettim” dedi.

Karanlıkta Zafer -1 kitabının da bir roman olduğunu söyleyen Yıldız, “Yıllarca istihbarat uzmanlarını, siyah takım elbise giyen, siyah jiplerle binen, eğitimsiz, kültürsüz, kavgacı ve şiddet eğilimli lüks yaşayan insanlar tarafından gördük, izledik. Bu tabii ki görsel medya ürünlerinden kaynaklıydı. Ve öyle olduklarını sandık, hala da sanıyoruz. Ancak bu elinizde tuttuğunuz kitapta o insanlarında, normal insanlar gibi yaşadıklarını, yaşam mücadeleleri olduklarını, zorluklarla, geçim sıkıntısıyla hatta duygusal travmalarla yaşamak zorunda kaldıklarını okuyacaksınız. Belgrad’a, Zadar’a, Ancona, Marsilya, Paris ve Londra’ya gidecek, oralarda yemek yiyeceksiniz. O insanların hayatlarını okuyacaksınız. Bana bu fırsatı verdiği için KÜSAD’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikte söz alan Yıldız’ın kitabında büyük emekleri olan, İstihbarat Akademisyeni Dr. Hasan Mesut Önder, “Okuyacağınız bu kitap kendi alanında yazılmış nadide ve ender eserlerden biridir. Okurken sizde kendinizi olaylar içinde bulacak ve o serüvenin bir parçası gibi hissedecekseniz. Büyük emekler ve uğraşlar sonucu ortaya çıkmış bu kitabın yazarı, Serkan Yıldız’ı tebrik ediyorum” diyerek şildini taktim etti.