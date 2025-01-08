Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi yazar senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti. İleri, bir süredir rahatsız olduğu ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

İstanbul Kadıköy doğumlu olan yazar, 1998 yılında ‘Devlet Sanatçısı’ unvanına, 2012’de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne değer görülmüştü. 1970’lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler yazan İleri, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri oldu. 20’nin üzerinde senaryo yazan İleri, birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazıları kaleme almıştı.