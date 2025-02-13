Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesinin koordinesinde düzenlenen "Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında yazar-şair Nurullah Genç, "Kelimenin Esrarı" adlı söyleşisiyle sevenleriyle buluştu.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ev sahipliğinde öğretmenevinde gerçekleşen etkinliğe edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi. Söyleşisinde kelimenin insanın göstergesi olduğuna vurgu yapan Nurullah Genç, dilin öğrenilme sürecine ve kullanılan kelimelerin bireyin kimliğini nasıl şekillendirdiğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Genç, konuşmasında kelimenin insanın düşünce dünyasını ve karakterini yansıttığını belirterek, "Sadece kelimeyi eskilerin söylediği şekliyle Kelime-i Tayyibe haline getirdiğimizde bu ülkenin değiştiğini görürsünüz. Kelime-i Tayyibe, güzel kelime demektir. Her birimiz güzel kelimenin peşinde koşmalıyız. Güzel olmayan hiçbir şeyi dile getirmemeliyiz. Çünkü kelime, insanın göstergesidir. Çocuklar dili göstergeler aracılığıyla öğrenir. Onlara dili yanlış göstergelerle öğretirsek, doğru bir tasvir yapmaları imkânsız hale gelir" dedi.

Küfürlü kelimelerle büyüyen çocukların, ileride çevresine de aynı şekilde yaklaşacağını ifade eden Nurullah Genç, ailelerin çocuklarını bilinçli bir şekilde güzel kelimelerle yetiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Okuyucularının büyük bir ilgiyle dinlediği söyleşinin sonunda Genç kitaplarını imzalayarak sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.