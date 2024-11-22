Yazar Rumeysa Betül Doğan’ın 12 öyküden oluşan kitabı "Dünyadan Uzak" okuyucuyla buluştu.

Kırklar Kulübü yayın grubunun Gayri Nizami Kitap markasından yayımlanan Yazar Rumeysa Betül Doğan’ın "Dünyadan Uzak" adlı öykü kitabı 12 öyküden oluşuyor. Doğan, öykü kitabıyla ilgili, "Hep arardı insan iyiyi, güzeli, doğruyu, gerçeği. Bazen bulduğunu sanırdı, çoğu zaman ise yanılırdı. Hayatını mükemmel hale getirme ya da sadece temel ihtiyaçlarını karşılama çabasıydı aslında her gün sabahın erken saatlerinde başlayıp, başımızı yastığa koyana dek gösterdiğimiz. Ölüm vardı mesela bir yerlerde ve bir gün o kalın çizgili çemberden alıp çıkartacaktı bizi güçlü bir el. Sahi ruhumuz huzura erer, kalbimiz mutmain olur muydu o zaman? Dünyadan Uzak, son yıllarda yavaş yavaş yitirdiğimiz vefa, sadakat, yardımseverlik ve iyilik gibi birçok insani duyguyu bizlere hatırlatıyor. Şiir tadında toplamda 12 öyküden oluşan kitapta Arjantin’den İstanbul’a bir vesile ile yolu düşen Tarık’ın inanç serüvenini; Sadık öğretmenin vefat etmiş olan eşine olan sevgi ve özlemini; sahiplenildikten kısa bir süre sonra sokağa terk edilen Haçiko’nun zorlu yaşam mücadelesini ve yıllarca kalbinde büyüttüğü hasret, sadakat ve sevginin anlamını bizlere bir kez daha öğreten emekli bir akademisyenin ve daha birçok insanın hikâyesini bulacaksınız" dedi.