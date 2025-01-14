Çocuk kitapları yazarı Nur Dombaycı, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün davetlisi olarak Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Hem Kültür Sarayı’nda, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, hem de Kız Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen etkinliklerde, minikler yazarla keyifli bir sohbet imkanı buldu.

Dombaycı, çocukların hayal güçlerini harekete geçirmenin önemini vurgulayarak, "Çocuk kitapları yazarı olarak, çocukların kendi hayallerini beyaz kağıda nasıl aktarabileceklerini göstermek istiyorum. Onların bu heyecanı beni de çok mutlu ediyor." dedi.

Etkinliklerde, yazarın çocuklarla yaptığı söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla öğrenciler, hem eğlendi hem de öğrendi. Dombaycı’nın sıcak ve samimi tavırları, çocuklarda büyük bir beğeni topladı.

Etkinliklere Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı ve şube müdürleri de katıldı.