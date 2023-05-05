Halk Bilimci ve Yazar Nail Tan’ın resim koleksiyonu Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine bağışlandı. Teslim alınan koleksiyondaki 66 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Halk Bilimci ve Yazar Nail Tan, resim koleksiyonunu Kastamonu Üniversitesine bağışladı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından teslim alınan eserler, Küratörlüğünü Resim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Uçar ile Dr. Öğr. Üyesi Teoman Çığşar’ın yaptığı sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 96 parçadan oluşan koleksiyondan seçilerek sergilenen 66 eser, sanatseverlerden büyük beğeni gördü.

1970’lerde başlayan Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’ndaki yöneticilik görevleri süresince pek çok sergi açılışına katıldığını ve sanatçıları teşvik ettiğini ifade eden Nail Tan, kültürün toplum ile bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kültüre toplu olarak bakılmamasının bir eksiklik olacağını belirten Tan, sanata verdiği değer sonucunda dünyanın çeşitli yerlerinden kendi satın aldığı ve hediye edilen eserler ile koleksiyonunun oluştuğunu anlattı.

Serginin açılışında konuşan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır, burada yer alan resimlerin yüzde 99’unun farklı ülkelerde yaşayan ve Türkiye’deki adı artık sanat tarihi kitaplarına geçmiş büyük ustaların eserleri olduğunu belirterek, sergilenen eserlerin maddi ve manevi değerinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Dönem, dönem seçki yaparak sergilenen eserlerin değiştirileceği bir düzenlemeyle bir ay boyunca ziyaretçileri ağırlayacak olduğunu ifade eden Dekan Yıldır, gelecek dönemlerde diğer sergileyemedikleri eserleri de sanatseverlerle buluşturacaklarını ifade etti.

Dekan Prof. Dr. Erol Yıldır ise koleksiyonunu fakülteye bağışlanmasından dolayı Nail Tan’a teşekkür ederek teşekkür belgesi taktim etti.

Resim sergisi açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Tuna, Genel Sekreter V. Şevket Bahçacıoğlu ile Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile sanatseverler katıldı.