SUBÜ Kitap Topluluğu, Öykü Yazarı Mevsim Yenice’nin katılımıyla ‘Kitap Söyleşisi ve İmza Günü’ etkinliği düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kitap Topluluğu, Öykü Yazarı Mevsim Yenice’nin konuk olduğu ‘Kitap Söyleşisi ve İmza Günü’ etkinliği düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılan etkinlikte Yenice, öğrencilerle yeni öykü kitabı ‘Fil Gözü’ başta olmak üzere eserleri ve yazarlık serüveni hakkında sohbet etti. Öykü yazarlığına ilişkin detaylar paylaşan yazara söyleşi sonunda Kitap Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Erhan Çimen tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Yenice, ‘Açık Artırma’ isimli öyküsü ile 2015 Altkitap Öykü Yarışması’nda birinciliğe layık görülmüş, ilk kitabı ‘Tekme Tokatlı Şehir Rehberi’ ile Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülleri’nde mansiyon ödülünün sahibi olmuştu.