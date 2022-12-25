Canik Belediyesi’nin ilçedeki vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturduğu ‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ çerçevesinde yazar Merve Gülcemal Caniklilerle bir araya gelerek, ‘Peygamber İzinde Aile Olmak’ konulu konferans düzenledi.

Canik Belediyesi’nin ilçedeki vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturduğu ‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ çerçevesinde yazar Merve Gülcemal Caniklilerle bir araya gelerek, ‘Peygamber İzinde Aile Olmak’ konulu konferans düzenledi.

Canik Belediyesi tarafından başlatılan ‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ etkinliklerinde yazar Merve Gülcemal, ‘Peygamber İzinde Aile Olmak’ konulu konferansla ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Canik Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eşi Selma Sandıkçı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gülcemal’in ayet, hadis ve kıssalarla ’Peygamber ve aile yaşamı, aile bağlarının korunması ve doğru aile yapısı içerisinde çocuk yetiştirmek’ başlıklı konuşmalar gerçekleştirdi.

Programda konuşan ve aile bağının güçlü bir şekilde sürdürülmesi gerektiğinin önemini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Toplumun temelini aile oluşturur. Ailemize sımsıkı sarılmalı, sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış içerisinde aile bağlarımızı sürdürmeliyiz. Aile temeline zarar verecek her türlü davranıştan kendimizi sakınmamız, böylesi ortamların ailemize hâkim olmasını engellemeliyiz. İyilik, güzellik ve anlayışın hâkim olduğu bir aile, huzurlu ve örnek bir toplumu oluşturur. Sağlam temeller üzerine birbirine bağlı bir aile yapısı içerisinde yetişen çocuklar ise yaşamlarını daha huzurlu sürdürür. Güzel bir ailenin içerisinde yetişen yavrularımız tıpkı bir ayna gibi ileri de kendi ailesine aynı davranışı yansıtır” diye konuştu.

Başkan Sandıkçı, “Peygamber Efendimiz ‘Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım’ hadisi şerifi ile aile bağlarını güçlü tutmak ve korumak için en doğru örneğin kendisi olduğunu bizlere bildirmiştir. Bizler doğru bir aile yapısı için Peygamber Efendimizi örnek almalıyız. Peygamber Efendimiz ailesinin üzerinden hiçbir zaman ilgisini ve sevgisini eksik etmez, onlarla birlikte vakit geçirir, sohbet eder ve şakalaşırdı. Ailesi ile birlikte istişarelerde bulunur, eğitimler verirdi. Peygamber Efendimizin ailesine olan ilgisini ve yaşam biçimini örnek almalı, kendi hayatımızda tatbik etmeliyiz. Gönül dilini ailemizde hâkim kılmalıyız. Unutmayalım ki, bizler aile bağlarımızı güçlü tutmaz, ailemizin dağılmasına müsaade edersek, toplumumuzun gözlerimizin önünde yok olup gittiğine şahitlik etmek zorunda kalacağımız maalesef bir gerçektir” şeklinde konuştu.

Program sonunda Başkan İbrahim Sandıkçı ve eşi Selma Sandıkçı, yazar Merve Gülcemal’e hediye takdim etti.