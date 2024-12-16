Yazar ve ressam Mehmet A. Başkurt, Mardin Şehit İlhan Varank İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuklu’da, yazar adayı öğrencileriyle “Yazar Buluşmaları” başlığıyla söyleşiler gerçekleştiren Türkçe Öğretmeni yazar Metin Aydın, Yaratıcı Yazarlık egzersizleri kapsamında yazar ve ressam Mehmet A. Başkurt’u konuk etti. Öğrencilerle bir araya gelen Başkurt: “ Çoğu yazarın ittifakla, yazar olmak bahşedilmiş bir şey, olduğu düşüncesini desteklediğini” belirtti.

Devamında, “ Yazar adayı öğrencilere naçizane bir önerim; hangi tür yazıyorsanız bu deneme, bu roman, bu şiir veya atonal metinler de olabilir, sadece siz yazın. Yazmak ilahi bir yalnızlık gibidir. Orada tek başınasınız ve yaratım gücünüz, varlığınızın gerçek ifadesidir. “ dedi.

Devamında; “Yazarlık güdüsünün bende ne zaman doğduğunu ben de çok iyi bilmiyorum. Ben liseden beri yazıyorum. Üniversitede de yazdım, onun öncesini çok iyi bilmiyorum. Ama yazmanın insanın kendini ve varoluşunu arama yolu olduğunu biliyorum” dedi. “Resim içinse özel aralıklı dersler aldım ama ben yazdıklarımı çizmek istiyorum dediğim an, birdenbire bir aydınlanma yaşadım ve gerçekten çok iyi ürünler ortaya çıkardığımı gördüm ve sergileme kararı aldım. Yazdıklarımı çizmek istiyordum. Çünkü yarattığım soyut imgeleri görme isteğim beni heyecanlandırıyordu. Yarattığım imgelerin çok şey görüp hiç bir şey seçememek olduğunu, kucakladığım zaman kaybolduklarını hissediyor olmam onları görme motivasyonum oldu. Çizim, bende zihnin karanlığı açma kapısıdır, diyebilirim” dedi.

Devamında, “Kitap yayımlamak ve sergi açmak için acele etmemek gerekir, yeterli olgunluğa eriştiğinde suretim budur diye insanların karşısına çıkarsınız.” Dedi.

Sanat ve yazarlık konulu söyleşide öğrenciler hazırladıkları sorularla etkinliğe ilgili olduklarını gösterdiler. Yazar Mehmet A.Başkurt, kendisinin “meraklı biri olduğunu” ifade etti. “Saf Merak duygusunun, özgür düşünmenin ve cesur olmanın sanatla uğraşan insanların elindeki en büyük kozları olduğunu belirten Başkurt yapay zeka için de şunları söyledi, “yazmak ve çizmek üzerine yapay zekayı merak ettiğini ve yazarı olduğu Zamansız Dergi’de denemeler yaptıklarını belirtti. Başkurt, “Özellikle yapay zeka uygulamalarıyla kimi şairlerin şiirlerinin seslendirmelerini yaptık fakat çok istediğimiz gibi olmadı. Yapay zekanın şu an için bunlara tam hazırlıklı olmadığını düşünüyorum ” dedi.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin hazır bulunduğu söyleşide Mehmet A. Başkurt, dünden bugüne yazarlık ve sanatla olan sürecini deneyimleri üzerine anlattı. Öğrencilerin sorularını samimi bir dille cevaplayan Başkurt, ayrıca çok beğendiği yazarların döneme ve türe göre değişkenlik gösterse de; Edip Cansever, milorad Paviç, Sadık Hidayet, Proust, Yaşar Kemal olduğunu ifade etti. Beğendiği ressamların ise; Zdzisław Beksiński, Vladimir Kush, March Chagall olduğunu ekledi.

Keyifli ve samimi bir atmosferde geçen söyleşinin ardından öğrenciler Yazar ve ressam Mehmet A. Başkurt ile fotoğraf çektiler.