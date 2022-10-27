Misi Yazıevi’nde kalan İsveçli yazar Kristin Dahl, üniversite öğrencileriyle söyleşide buluştu.

Misi Yazıevi’nde kalan İsveçli yazar Kristin Dahl, üniversite öğrencileriyle söyleşide buluştu.

Toplumun farklı kesimlerini ama özellikle de gençleri ve kadınları yazarlarla buluşturan Nilüfer Belediyesi, bu kez Misi Yazıevi’nde kalan İsveçli yazar Kristin Dahl ile Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerini buluşturdu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği söyleşi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleşti. Daha çok matematik üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Kristin Dahl’ın söyleşisine, matematik ve sınıf öğretmenliği öğrencileri katıldı.

“Matematiğin Anlamı”, “Kareler Hiyeroglifler ve Akıllı Kartlar”, “Matematik Oynayalım Mı?” ve “Eğlenerek Matematik” kitaplarının yazarı Kristin Dahl, matematik öğretmeni olmaya hazırlanan gençlere, matematiğin küçük yaşlarda nasıl anlaşılacağı ve çocuklara kadar nasıl indirilebileceğini anlattı.

Çocukların küçük yaşta oynanan oyunlarla sezgisel olarak matematiği anlayıp kavradığını belirten Kristin Dahl, matematiğin toplama çıkarmadan ibaret olmadığı ve hayatın her alanında kullanıldığının altını çizdi. Bu nedenle çocuklara matematiği sevdirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Dahl, “Bilim, fizik, astronomi ve sanatın, kısacası hayatta her şeyin bir matematiği var. Çocuklara oyunlarla, etkinliklerle matematiği çeşitlendirerek sevdirmeliyiz” dedi.