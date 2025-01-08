2015 yılında, Balıkesir’de “Yılın öğretmeni” seçilen yazarın kitap sayısı ‘Dört Dörtlük Sözler’ ile 13. kitabı oldu. Yazar İsmail Sarıçay İhlas Haber Ajansı (İHA)’yı ziyaret ederek, kitaplarından hediye etti.

Kitapta yazar İsmail Sarıçay dünya ve ülkemizdeki doğruları, yanlışları, güzellikleri, nahoşlukları ve gözlemlerini dörtlükler halinde dile getiriliyor. Kitap gönülden söze, sözden yazıya dökülen ve gelecek kuşaklara miras olacak kıymetinde bir eser. ‘Yazdık dizeleri dörtlük dörtlük’ diyen Eğitimci-Yazar İsmail Sarıçay kitap ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “Dünya ve ülkemizdeki problemler hakkındaki fikir ve düşüncelerimizi, kısa, öz ve anlaşılır bir dille yazmaya çalıştık. Bu düşüncelerimizi dörtlükler halinde ifade ederek, hafızalarda kolay saklanabilmesine imkân tanımaya gayret ettik.

Yazar Sarıçay yazdığı eserlerde mümkün olduğu kadar okuyucuyu sıkmadan, akıcı bir dille ifade etmeye dikkat ettiklerini belirterek, “Dörtlüklerin sonlarına, yazıldığı tarihleri ekleyerek, zamanın ruhunu ve anlayışlarını tarihe not olması bakımından özellikle yazdık. Yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri, kendi penceremizden bakarak, dörtlüklerle yorumladık. Yazdıklarımızı, güncel dille yazarak, okuyucunun sözlüksüz okuyup anlayabilmesini hedefledik. Dört dörtlük sözlerimizin edebiyat dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, şöyle diyelim. “Yazdık dizeleri dörtlük dörtlük, Anlamak için istemez sözlük, Güncel dille yazmaya çalıştık, Okunurken çekilmesin güçlük.”

Yazar İsmail Sarıçay’ın yayınlanan kitapları ise şunlar:

1-İcikler’de düğün, 2-İciklername, 3-İşkence medeniyeti, 4-Cambaz ile Gambaz, 5-Unutulan Antik kent Sidas, 6-Tarihi Türk idealleri, 7-Hac anıları, 8-Eğitim Mimardır, 9-Kalemin İzi, 10-Merdiven , 11- Sözün Gücü, 12- Kıskaç ve 13. kitap olarak Dört Dörtlük Sözler yayımlandı.