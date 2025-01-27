Merkezefendi Belediyesi, ‘Kardan Adamın Külleri’ kitabıyla tanınan yazar Işıl Işık’ı okurlarıyla imza gününde buluşturdu.

Kardan Adamın Külleri kitabının yazarı Işıl Işık, Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanesi’nde düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu. Yazdığı eserlerle geniş bir okur kitlesine sahip olan Işıl Işık, hem hayranlarının kitaplarını imzaladı hem de hayranlarıyla sohbet etme fırsatı buldu. Büyük bir heyecanla yazar Işıl Işık’a kitap imzalatmayı bekleyen ve uzun kuyruklar oluşturan gençler kitaplarını severek okuduğu Işıl Işık’la tanışma fırsatı buldu. Sevilen yazar Işıl Işık’a kitap imzalatan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yoğun ilgiden dolayı gençlere ve yazar Işıl Işık’a teşekkür etti.