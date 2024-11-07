Yazar Hayati İnanç, Afyonkarahisar Dazkırı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen söyleşi programına katıldı.

Belediye Düğün Salonu’nda İlçe Müftülüğünün başlattığı ‘Bir Konu Bir Konuk Projesi’ çerçevesinde düzenlenen programa konuk olan İnanç’ın ‘Derdimiz Aile’ söyleşisine ilçe sakinleri ilgi gösterdi. İnanç, söyleşide aile konusunda katılımcılara tavsiyelerde bulundu, hatıralarını ve tecrübelerini paylaştı.

Programa, Dazkırı Kaymakamı Gizem Bayguş, Belediye Başkanı Fatih Çiçek, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz ve kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Söyleşi sonrası İnanç’a günün anısında hediye takdim edildi.