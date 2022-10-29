Resim ve sanat sergisinde 87 yaşındaki dünyaca ünlü çocuk ve gençlik kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu’nun hayatından kesitler içeren fotoğraf ve kitaplar sergileniyor.

Sergi açılışına, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, siyasi parti ve STK temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı.

Emet Belediyesi’nin organizasyonunda 60. sanat yılını Emet ilçesinde kutlayan çocuk ve gençlik kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu’nun resim ve sanat sergisi törenle açıldı.

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