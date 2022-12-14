Muş’ta öğrencilerle “Eğitim ve Hayat” konulu seminer çerçevesinde bir araya gelecek olan Eğitimci Yazar Prof. Dr. Dursun Ali Taşcı, tecrübelerini paylaşacak.

Muş’ta öğrencilerle “Eğitim ve Hayat” konulu seminer çerçevesinde bir araya gelecek olan Eğitimci Yazar Prof. Dr. Dursun Ali Taşcı, tecrübelerini paylaşacak.

Muş Ensar Vakfı tarafından kente davet edilen Eğitimci Yazar Prof. Dr. Dursun Ali Taşcı, Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelecek. Gençlere kariyer planlaması hakkında bilgi verecek olan Taşçı, meslek seçimi hakkında da onlara yol gösterecek.

Öğrencilerin gelecek planlamaları noktasında çok önemli isimleri Muş’a getirmeye devam ettiklerini ifade eden Ensar Vakfı Muş Şube Başkanı Şeyhmus Yentür, “Öğrencilerimizin ufuklarını açmak için çok değerli yazarlarımızı ilimize getiriyoruz. Amacımız, geleceğimizin teminatı olan çok kıymetli öğrencilerimizi hayata hazırlamak ve onlara tecrübe edindirmektir. Daha önce de ilimizde öğrencilerimizle farklı isimleri buluşturup, konferanslar düzenlemiştik. Yarın da çok kıymetli Eğitimci-Yazar Prof. Dr. Dursun Ali Taşcı Beyefendiyi öğrencilerimizle bir araya getireceğiz. Gençlerimizi son derece önemsiyor ve onları geleceğe hazırlamak için bu tür faaliyetlere zaman zaman gerçekleştiriyoruz” dedi.