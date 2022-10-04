Kartepe 2. Çocuk Kitapları Fuarı’na katılan Eğitimci ve Yazar Tuğba Coşkuner, "Dünya küçük bir köy haline geldi. Çocuklarımıza zengin okuma seçenekleri sunmalıyız" dedi.

Kartepe 2. Çocuk Kitapları Fuarı’na katılan Eğitimci ve Yazar Tuğba Coşkuner, "Dünya küçük bir köy haline geldi. Çocuklarımıza zengin okuma seçenekleri sunmalıyız" dedi.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe 2. Çocuk Kitapları Fuarı’na katılan Eğitimci ve Yazar Tuğba Coşkuner, "Kendine Yeten Çocuk" konusunda seminer verdi. Coşkuner, "Çocuklarımız kendilerine yetmektedir. Çocuklar ergenliğe girene kadar çok yetenekli durumundadır. Çocuklar beş yaşındayken yetenek oranın yüzde 98 seviyesindeyken, 30-40 yaşına geldiklerinde bu oran yüzde iki seviyesine inmektedir" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde düzenlenen kitap fuarı için teşekkür eden Yazar Coşkuner, "Çocuklarla bir araya gelmemizden dolayı çok mutluyum. Çocukların ve velilerin ilgisi çok güzeldi. İnşallah devamını bekliyoruz. Çocuklarımız her kitabı sevmek zorunda değildir. Hepsinin farklı alanlara ilgisi vardır. Çocuklarımızın seçeneklerini ne kadar arttırırsak o kadar iyidir. Dünya küçük bir köy haline geldiği bir zamandayız. Ondan dolayı farklı türler okumalarını sağlamalıyız" şeklinde konuştu.