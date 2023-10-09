Daha önce altı tarihsel kitabı bulunan Gazeteci ve Yazar Gökhan Çelik’in meraklanan beklenen yeni romanı Kurt Gecesi-İmparatoryum, raflardaki yerini alarak okuyucuyla buluştu.

Uzun yıllar birçok ulusal radyo ve televizyonda program yapan, 2016 yılında yerleştiği İzmir’in Çeşme ilçesinde yerel bir gazetede çıkaran Gazeteci ve Yazar Gökhan Çelik’in, “Kurt Gecesi-İmparatoryum” adlı romanı raflardaki yerini aldı.

Gizemli kaza kitapta detaylı bir şekilde ele alınıyor: Toryum detayı

Gökhan Çelik’in yayımlanan ilk politik kurgu romanı olma özelliğini taşıyan Kurt Gecesi-İmparatoryum adlı kitapta, 30 Kasım 2007 tarihinde Isparta’da düşen uçakta hayatını kaybeden ve Toryum alanında yaptıkları çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Engin Arık ve bilim insanlarının hayata veda ettiği uçak kazası anlatılıyor. Kitapta yazar, kaza ve akabinde gelişen olayları kendi penceresinden kurguluyor.

Gökhan Çelik daha önce ise “Türk Mülkünün Nizamı Nizamülmülk”, “Ahi Evran”, “Denizlenin Tufanı Piri Reis”, “Çaka Bey, Beni Denizlere Gömün”, “Fatih-Zamanı Veladet” ve “Şahzade- Hükümdarlık Satrancı” isimli altı tarihsel romanı yayımlayarak, bu romanlarla Türk tarihinin büyük kahramanlarını kendi penceresinden okuyuculara aktarmıştı.