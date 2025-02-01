Bursa Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi tarafından düzenlenen "Kitapla Yazar Buluşması" programı, edebiyatseverleri bir araya getirdi. Bu kapsamda düzenlenen etkinliğe ünlü yazar Atilla Güney konuk oldu. Okurlarla buluşan Güney, son kitabı ve yazarlık üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA9 - Söyleşi ve imza günü, kitapseverler tarafından büyük ilgi görürken, Atilla Güney’in Sıra Dışı Biri Olmak adlı son kitabı da okurlarıyla buluştu. Eser, yayınlandığı andan itibaren edebiyat dünyasında yankı uyandırarak okurlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Bursa Osmangazi Belediyesi’nin edebiyata ve yazarlara verdiği önem, düzenlenen etkinliklerle her geçen gün daha da gözler önüne seriliyor. Belediyenin destekleriyle gerçekleşen bu tür organizasyonlar, yazarlarla okurların büyük bir heyecanla bir araya gelmesine vesile oluyor.

Yazar Atilla Güney, ilk kitabı İyilik İnsana Yakışır hakkında dinleyicilere bilgi aktardı. "İnsanlığı yaşatacak olan iyiliktir." sözleri büyük alkış topladı. Hayatını iyiliğe adayan yazar Atilla Güney, dünyanın içinde bulunduğu buhranda iyiliğin kurtarıcı bir rol üstleneceğini vurguladı. Okumanın önemine değinen yazar, Ahlak Filozofu Sokrates’ten örnekler vererek, "Okumak insanı erdemli yapar. Erdemli insan iyi insandır. İyi insan iyi yöneticidir. İyi yönetici iyi projeler yapar ve halkını memnun eder." dedi.

Yazar Güney, söyleşi sonrası okurlarına kitap hediye etti.