Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe 2. Çocuk Kitapları Fuarı’na katılan Yazar Sıtkı Aslanhan, "Okuduğunuz kitaplar geleceğinizi belirler. Çocuklarımızın ellerinden düşürmedikleri teknolojik ürünlere harcanan zamanı azaltmak için onları kitap fuarlarına getirmek çok önemlidir" dedi.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe 2. Çocuk Kitapları Fuarı’na katılan Yazar Sıtkı Aslanhan, "Okuduğunuz kitaplar geleceğinizi belirler. Çocuklarımızın ellerinden düşürmedikleri teknolojik ürünlere harcanan zamanı azaltmak için onları kitap fuarlarına getirmek çok önemlidir" dedi.

Kartepe Belediyesi tarafından Kartepe 2. Çocuk Kitapları Fuarı düzenlendi. Fuara katılan Yazar Sıtkı Aslanhan, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılması gerekenleri anlatarak, kitap okumanın faydalarından bahsetti. Kitap okumanın büyük bir fayda sağlayacağını söyleyen Sıtkı Aslanhan, "Kitap okuma alışkanlığı olmayan çocuklarımızın girecekleri sınavlarda başarılı olma durumları maalesef yok. Soruları çabuk anlamanın yolu kitap okumaktan geçmektedir. Çocuklarımız yatmadan önce kitap okumaları çok önemlidir. Sosyal medyada olmanız sizlere zaman kaybettirmektedir. Kitap okumadan uyuyan çocuklar yorgun kalkmaktadır. Üniversiteye gidene kadar cep telefonu alınmaması daha uygundur. Okuduğunuz kitaplar sizlerin geleceğini belirler. Sosyal medya fenomenleri çocuklarımıza örnek oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sene düzenlenen kitap fuarı çok güzel oldu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Toplum eğitimle düzelmez, kültürle düzelir. Çocuklarımızın ellerinden düşürmedikleri teknolojik ürünlere harcanan zamanı azaltmak için onları kitap fuarlarına getirmek çok önemlidir. Çocuklarımızın kitapların varlığından haberdar olmasını veliler sağlayacaktır. Şikayet etmeyi bırakıp eyleme geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.