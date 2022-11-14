Yazar Ali Ünlü’nün MES yayınları tarafından yayımlanan iki hikaye kitabı, hem çocukları hem de yetişkinleri iç dünyalarında yolculuğa çıkmaya davet ediyor.

Yazar Ali Ünlü’nün MES yayınları tarafından yayımlanan iki hikaye kitabı, hem çocukları hem de yetişkinleri iç dünyalarında yolculuğa çıkmaya davet ediyor.

Herkesin kalbinde büyütmek istemediği bir çocuk ruhu saklıdır. Hangi yaşa gelinirse gelinsin hep içimizdeki o çocukluk günlerine ait özlemi hissederiz. Bu özlemden hareket ederek hem çocukları hem de yetişkinleri iç dünyalarında yolculuğa çıkmaya davet eden hikayeci Ali Ünlü’nin MES yayınları tarafından yayımlanan iki hikaye kitabı, sade ve akıcı bir dille kaleme alınmış.

“Saffet dünyayı dersine döndürüyor”

Hepimizin hayat boyu yaptığımız hatalardan ders çıkarmamız için güzel bir rehber olacak “Saffet Dünyayı Dersine Döndürüyor” hikaye kitabı ile Ünlü, hemen hemen hepimizin çocukluk, öğrencilik ve gençliğe ilk adım attığımız yıllarda yaşadığımız duyguları, davranışları, karşı çıkışları, hayalleri, beklentileri eğlenceli bir üslupla gözler önüne seriyor. Aynı anda hem çocuk hem de yetişkin bir birey gözünden hayata bakış açısı geliştiriyor. Her çocuk gibi hatalar yapıyor, daha sonra yavaş yavaş hatalarını fark etmeye başlıyor ve hepsinden öte hatalarından ders çıkarmayı başarabiliyor. Bu yönüyle kitabın kahramanı Saffet, çocuklar kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

Heyecanlı, sürükleyici, erdem yüklü

Bir günde hayatımızda neler değişebileceğini, her şeye rağmen mutlu olabilmeyi anlatan öyküsü “Yirmidört Saat” ile de Ünlü, kitabın kahramanları Mesut ile Salih öğretmenin zorluklara karşı mücadele azmini, öğrenmenin ilginç sırlarını, yaşama sevincini, her şeye rağmen mutlu olabilmeyi, kendi kapasite ve yeteneklerini tanımayı, dahası 24 saatte nelerin değişebileceğini aktararak okuyucuları ilginç bir iç yolculuğa çıkarıyor.