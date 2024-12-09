MalatyaPark AVM’de düzenlenen kitap fuarının son haftasında yazar Miraç Çağrı Aktaş, 6 saat süren imza günüyle büyük bir ilgi gördü. Okuyucuları, Aktaş’ın eserlerine olan sevgilerini gösterirken, yazar etkinlikte onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

MalatyaPark AVM’de 8 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kitap fuarının son haftasında, Türk yazar Miraç Çağrı Aktaş’ın imza günü büyük bir coşkuyla gerçekleşti. 10 Aralık’ta sona erecek olan fuarın son günlerine yaklaşırken, okurlar Aktaş’a olan ilgilerini yine yoğun bir şekilde gösterdi. 6 saat süren imza günü, etkinliğe katılanlar için unutulmaz bir deneyim oldu.

Kitap fuarının son günlerine doğru, Miraç Çağrı Aktaş’la tanışmak ve kitaplarını imzalatmak isteyen okurlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yazar, sevenleriyle tek tek ilgilenerek, kitaplarını imzaladı ve onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Katılımcılar, Aktaş’ın eserleri hakkında düşüncelerini paylaşırken, yazarın samimi tavırları ve sıcak yaklaşımı etkinliğe katılanlardan büyük beğeni topladı.

Etkinlikte, MalatyaPark AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenc de yer aldı. Güvenc, Miraç Çağrı Aktaş’a duyduğu takdiri ifade etmek amacıyla çiçek takdim etti. Yazarın eserlerinin büyük bir okur kitlesiyle buluşmasını takdirle karşılayan Güvenc, etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Miraç Çağrı Aktaş, imza günü boyunca okurlarıyla derin sohbetler yaparak kitaplarının temalarından, yazarlık deneyiminden ve edebiyat dünyasındaki gelişmelerden bahsetti.

Etkinlik, hem yazar hem de katılımcılar için unutulmaz anlar yaşattı ve fuarın son haftasına yaklaşırken büyük bir başarıya imza atıldı.